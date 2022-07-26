Hatay’da dron ile “kemerin ses getirsin” denetimi

Hatay’ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinden ses sistemine sahip dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzin ilçesinde gerçekleştirilen dron ile denetimlerde sürücüler, emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik “kemerin ses getirsin” sloganıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.