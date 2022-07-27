Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin yaya devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada Aydınlıkevler Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan E.M. ve İ.A. isimli şahıslardan 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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