Atölyede çalışan motorlu testereye çarpan işçi öldü



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi Hamid Kasım (26) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesinde meydana geldi. Motorlu testere yakınına dizili odunlar, birden devrildi. Bu sırada makinenin önünde çalışan Hamid Kasım, devrilen odunlar nedeniyle dengesini kaybedip, hareket halindeki testereye çarptı. Ağır yaralanan Kasım, iş yeri sahibi ile diğer çalışanlarının müdahalesiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-27 13:27:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.