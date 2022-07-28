"Kel Kantocu" Hatay'da seyirciyle buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali çerçevesinde "Kel Kantocu" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu.

Absürt tiyatronun en önemli yazarı Eugene Ionesco'nun yazdığı ve 1957'den bu yana pek çok kez sahnelenen koreografi ve dans eşliğinde oynanan oyun, Arsuz Expo sergi alanında seyircisiyle buluştu.

Zeynel Abidin Karadaş yönetiminde Katarsis Tiyatro Topluluğunun usta oyuncularının sahne aldığı “Kel Kantocu” adlı oyun, varoluş teorisinin izlerini barındıran ve geleneksel tiyatronun dışında anlatım tarzı ile seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Eğitimli ve toplumun üst tabakalarından olan iki çiftin tam bir iletişimsizlik hali içinde olduğu diyalogları barındıran oyun, 31 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Antakya Expo Kapalı Fuar Alanında da seyircisiyle buluşacak.

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