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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da öldürülen yavru köpekler için suç duyurusu

İHA

Hatay'da öldürülen yavru köpekler için suç duyurusu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde Beyazidi Bestami Türbesi çevresinde biri yakılarak olmak üzere 5 yavru köpeğin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç ihbarında bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatı ile Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak rapor hazırladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve besleme yapan vatandaşlarla görüşülerek hazırlanan raporda, minik köpeklerin vahşice katledildiği ve benzer yeni risklerle karşı karşıya olunduğu belirlendi.
Bunun üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Nihat Tazearslan’ın imzası ile Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına suç ihbarında bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, köpek yavrularının insanlık dışı şekilde öldürülmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Yavru köpeklerin öldürülmesi, “Tamamıyla insanlık dışı güdülerle gerçekleştirilmiş eylem” olarak nitelenen suç ihbarıda, “eylem, failin veya faillerin içerisinde bulunduğu ruh halini ortaya koymakta olup böyle bir yapıda olan fail veya faillerin aynı veya benzer nitelikteki eylemleri tekrar etme ihtimali bulunmaktadır” görüşü savunuldu.
Büyükşehir'in savcılığa sunduğu dilekçede şöyle denildi:
“Geçmiş tarihlerde de benzer olayların yaşandığı bilinmekte olup insanlığın ve vicdanın asla kabul etmeyeceği bu ve benzer eylemlerin artık son bulması ümidiyle hukukun ön gördüğü en ağır cezai müeyyidenin failler hakkında uygulanması gerekmektedir. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması istemiyle ihbarda bulunmaktayız. Olay yerine ilişkin ilgili birimlerimizin edindiği fotoğraflar da ek olarak ibraz olunmaktadır. Kurum olarak derinden üzüntüsünü ve acısını yaşadığımız bu olayın yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek isteriz.”
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, köpek yavrularının vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarında video paylaşmış, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, suçluların yakalanması için konunun takipçisi olacaklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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