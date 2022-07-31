Hatay´da orman yangını (1)

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İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi´ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-07-31 15:41:10



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