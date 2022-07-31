Hatay’da orman yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habibi Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Habibi Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleye devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.