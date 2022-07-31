Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habibi Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Habibi Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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