Kevin Varga, Atakaş Hatayspor´da

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga´ya bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-01 16:58:05



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