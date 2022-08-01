Hatay’da çiftlikteki yangında samanlar kül oldu

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Hatay’ın Hassa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlar yandı.

Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesine bağlı Deliçay Mahallesi'nde Ahmet Acar’a ait çiftlikte kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların samanlara sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında samanlar yandı. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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