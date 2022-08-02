Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)

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MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen zırhlı araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede bugün şehit düşen Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin naaşı, törenin ardından uçakla memleketi Diyarbakır'a uğurlandı. (DHA)İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-02 12:56:06



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