Sarper Çağlar, Hatayspor´da

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-08-03 18:52:50
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