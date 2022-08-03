Sarper Çağlar, Hatayspor´da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-03 18:52:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.