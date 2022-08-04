Denizde mayın sandıkları cisim televizyon çıktı



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Samandağ Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı. Durum çevredeki cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizdeki cismin eski bir televizyon olduğu belirlendi. Televizyon cankurtaranlar tarafından karaya çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI

2022-08-04 16:24:15



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