Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

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SAMANDAĞI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar orman zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Batıayaz Gürleyik mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 5 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 3 dekar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı HATAY, (DHA)

2022-08-06 00:06:01



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