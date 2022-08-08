(ÖZEL) Yaşının 5 katı madalyaya sahip Ömer´in ilk hedefi milli takım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Yaşının 5 katı madalyaya sahip Ömer´in ilk hedefi milli takım

DHA

(ÖZEL) Yaşının 5 katı madalyaya sahip Ömer´in ilk hedefi milli takım


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) Hatay'da 4 yaşındayken yüzme sporuyla tanışan ve su korkusunu yenerek, standarda uygun olmayan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derecelerle ayrılan Fenerbahçeli sporcu Ömer Şaydak (14), elde ettiği 71 madalya ile dikkat çekiyor. Amcası ve antrenörü Murat Şaydak tarafından "Torpido" lakabı verilen Ömer, milli formayı giymeyi hedefliyor.
Henüz 4 yaşındayken antrenör amcası Murat Şaydak'ın yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanışan Ömer Şaydak, su korkusunu yendi. Standarda uygun olmayan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derecelerle ayrılan Şaydak, geçen yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kariyeri boyunca 71 madalya kazanan Şaydak'a, amcası tarafından 'Torpido' lakabı verildi. Yaşının 5 katı madalyayı boynuna asan Ömer Şaydak, Fenerbahçe'ye transfer edildikten kısa bir süre sonra İstanbul´da yapılan şampiyonada 4 Türkiye rekoru kırdı. Sonrasında, Trabzon´da 1 ve Sivas´ta düzenlenen yüzme şampiyonasında da 2 Türkiye rekoru kıran Ömer Şaydak, toplamda bireysel ve bayrakta alınması zor sayıda toplam 9 madalya alarak müsabakanın en değerli sporcularından biri oldu.
"KÜÇÜKKEN YÜZME SPORUNU ÇOK SEVMEZDİM"
Küçükken yüzme sporunu çok sevmediğini aktaran Ömer Şaydak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Amcam havuzda beni cankurtaranlarla beraber kovalardı, suya girmem için zorlardı, ben de girmek istemezdim. Zaman geçtikçe yüzmeyi daha iyi öğrenmeye başladım. 9 yaşında yarışlara başladım, madalya almaya başladım. Amcam beni yarışlara çıkmadan önce 'sen en iyisisin, en hızlızısın, kendine güven, asla bırakma' diye motive ediyordu. Sonra hırslandım ve daha çok rekor kırmaya başladım. Geçen yıl Aralık ayında Fenerbahçe´ye transfer oldum, takımımı seviyorum. Takım ruhu, bayrak yarışlarında çok etkili oluyor, birbirimize güveniyoruz bayrakta. Öncelikli hedefim milli takıma girmek sonra Avrupa sonra dünya ve olimpiyatlara gitmek. İnşallah biz bunu başaracağız" dedi.
HAVUZ DIŞINDA, KARA ÇALIŞMALARINI DA AKSATMIYOR
Antrenörü olan amcası ile beraber havuz antrenmanları dışında kara çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Ömer Şaydak, "Çok erken saatlerde kalkıp, parkta koşu yapıyoruz, dağ yürüyüşlerine gidiyoruz. Havuz dışında, kara çalışmalarını da aksatmıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum, bazen 2.5 saati buluyor, bazı günlerde antrenmanları günde iki defa havuz ve kara olarak ikiye bölüyoruz" diye konuştu.
"BAZI ARKADAŞLARIMIN SIRTINDA ÇIKIŞ ÇALIŞTIRDIK"
Ömer´i küçükken yüzme sporuna alıştırmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyen antrenör Murat Şaydak ise şunları söyledi: "Ömer´i havuzun etrafında 2-3 kişi yakalamaya çalışırdık, suya girmek istemezdi, suyu sevmezdi. Sonrasında Ömer yavaş yavaş yüzmeyi sevmeye başladı ve çabuk öğrenmeye başladı. Çabuk öğrendikten sonra kendisinden büyük çocuklarla havuzda, özel havuzlarda yarışmaya başladı ve hep o heyecanı yaşadı. Birincilik veya diğerlerini geçerken çok mutlu oluyordu. Çok kısa zamanda kendini geliştirdi ve 9 yaşında yüzme sporuna, yüzme kulübünde lisanslı olarak yüzme yarışlarına başladı. Otel havuzlarında Ömer´i kışın çalıştırmaya başladık ve özel spor salonlarında çok zor şartlarda antrenman yaptık. Hatta Ömer´i çıkış çalıştırabilmemiz için depar taşı, atlama kulvarı olmadığı için bazı arkadaşlarımın sırtında çıkış çalıştırdık."
"HIZLI YÜZDÜĞÜ İÇİN ONA 'TORPİDO' DEDİM"
Ömer´in Fenerbahçe yüzme takımına katılmasının ardından da başarılarını ve rekorlarını sürdürdüğünü ve toplam 7 Türkiye rekoru kırdığını anlatan Murat Şaydak, şöyle konuştu:
"Çok gayretli, çok başarılı bir sporcu ve ona ben küçük yaşta çok hızlı bacak vuruşu yaptığı için, çok hızlı yüzdüğü için 'Torpido' dedim. O günden sonra herkes ona 'Torpido' diye seslenmeye başladı. Ömer´in milli takım forması giyme, Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına, olimpiyatlara katılma hedefi oldu. Şu an Ömer 14 yaşında ve bu yaşta Türkiye´nin en iyi sporcularından biri. Başarı grafiğini en iyi yükselten sporculardan biri olmayı başardı. İnşallah bu gayretle, bu azimle ve bu istekle daha çok başarılara imza atacağız. Türkiye´de büyük başarılara imza atacağına ve adını Türk yüzme tarihine yazdıracağına inanıyorum." (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alınan madalyalardan detaylar
-Yüzme sporcusu Ömer Şaydak´ın konuşması
-Antrenmandan detaylar
-Yüzme antrenörü Murat Şaydak´ın konuşması
-Koşu ve kara çalışmalarından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-08-08 10:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktı
Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Dörtyol Kaymakamı Ergün, Mancınık Kalesi'ni ziyaret ...
Hatay sahilleri, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen kampçıların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Hatay sahilleri, doğayla iç içe zaman geçirmek ...
Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü
Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi
Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı
YEREL HABERLER Hatay'da seyir halindeki kamyonun lastiği yandı
Hatay'da kıyı temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da kıyı temizliği yapıldı
Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı
Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu
Hatay'da otomobilde 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde 1000 paket kaçak sigara ele ...
Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp bilezik ve parasını gasbetti
YEREL HABERLER Evine gittiği akrabasını 34 yerinden bıçaklayıp ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.