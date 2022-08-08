(ÖZEL) Yaşının 5 katı madalyaya sahip Ömer´in ilk hedefi milli takım



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) Hatay'da 4 yaşındayken yüzme sporuyla tanışan ve su korkusunu yenerek, standarda uygun olmayan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derecelerle ayrılan Fenerbahçeli sporcu Ömer Şaydak (14), elde ettiği 71 madalya ile dikkat çekiyor. Amcası ve antrenörü Murat Şaydak tarafından "Torpido" lakabı verilen Ömer, milli formayı giymeyi hedefliyor.

Henüz 4 yaşındayken antrenör amcası Murat Şaydak'ın yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanışan Ömer Şaydak, su korkusunu yendi. Standarda uygun olmayan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derecelerle ayrılan Şaydak, geçen yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kariyeri boyunca 71 madalya kazanan Şaydak'a, amcası tarafından 'Torpido' lakabı verildi. Yaşının 5 katı madalyayı boynuna asan Ömer Şaydak, Fenerbahçe'ye transfer edildikten kısa bir süre sonra İstanbul´da yapılan şampiyonada 4 Türkiye rekoru kırdı. Sonrasında, Trabzon´da 1 ve Sivas´ta düzenlenen yüzme şampiyonasında da 2 Türkiye rekoru kıran Ömer Şaydak, toplamda bireysel ve bayrakta alınması zor sayıda toplam 9 madalya alarak müsabakanın en değerli sporcularından biri oldu.

"KÜÇÜKKEN YÜZME SPORUNU ÇOK SEVMEZDİM"

Küçükken yüzme sporunu çok sevmediğini aktaran Ömer Şaydak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Amcam havuzda beni cankurtaranlarla beraber kovalardı, suya girmem için zorlardı, ben de girmek istemezdim. Zaman geçtikçe yüzmeyi daha iyi öğrenmeye başladım. 9 yaşında yarışlara başladım, madalya almaya başladım. Amcam beni yarışlara çıkmadan önce 'sen en iyisisin, en hızlızısın, kendine güven, asla bırakma' diye motive ediyordu. Sonra hırslandım ve daha çok rekor kırmaya başladım. Geçen yıl Aralık ayında Fenerbahçe´ye transfer oldum, takımımı seviyorum. Takım ruhu, bayrak yarışlarında çok etkili oluyor, birbirimize güveniyoruz bayrakta. Öncelikli hedefim milli takıma girmek sonra Avrupa sonra dünya ve olimpiyatlara gitmek. İnşallah biz bunu başaracağız" dedi.

HAVUZ DIŞINDA, KARA ÇALIŞMALARINI DA AKSATMIYOR

Antrenörü olan amcası ile beraber havuz antrenmanları dışında kara çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Ömer Şaydak, "Çok erken saatlerde kalkıp, parkta koşu yapıyoruz, dağ yürüyüşlerine gidiyoruz. Havuz dışında, kara çalışmalarını da aksatmıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum, bazen 2.5 saati buluyor, bazı günlerde antrenmanları günde iki defa havuz ve kara olarak ikiye bölüyoruz" diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARIMIN SIRTINDA ÇIKIŞ ÇALIŞTIRDIK"

Ömer´i küçükken yüzme sporuna alıştırmak için büyük mücadele verdiklerini söyleyen antrenör Murat Şaydak ise şunları söyledi: "Ömer´i havuzun etrafında 2-3 kişi yakalamaya çalışırdık, suya girmek istemezdi, suyu sevmezdi. Sonrasında Ömer yavaş yavaş yüzmeyi sevmeye başladı ve çabuk öğrenmeye başladı. Çabuk öğrendikten sonra kendisinden büyük çocuklarla havuzda, özel havuzlarda yarışmaya başladı ve hep o heyecanı yaşadı. Birincilik veya diğerlerini geçerken çok mutlu oluyordu. Çok kısa zamanda kendini geliştirdi ve 9 yaşında yüzme sporuna, yüzme kulübünde lisanslı olarak yüzme yarışlarına başladı. Otel havuzlarında Ömer´i kışın çalıştırmaya başladık ve özel spor salonlarında çok zor şartlarda antrenman yaptık. Hatta Ömer´i çıkış çalıştırabilmemiz için depar taşı, atlama kulvarı olmadığı için bazı arkadaşlarımın sırtında çıkış çalıştırdık."

"HIZLI YÜZDÜĞÜ İÇİN ONA 'TORPİDO' DEDİM"

Ömer´in Fenerbahçe yüzme takımına katılmasının ardından da başarılarını ve rekorlarını sürdürdüğünü ve toplam 7 Türkiye rekoru kırdığını anlatan Murat Şaydak, şöyle konuştu:

"Çok gayretli, çok başarılı bir sporcu ve ona ben küçük yaşta çok hızlı bacak vuruşu yaptığı için, çok hızlı yüzdüğü için 'Torpido' dedim. O günden sonra herkes ona 'Torpido' diye seslenmeye başladı. Ömer´in milli takım forması giyme, Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına, olimpiyatlara katılma hedefi oldu. Şu an Ömer 14 yaşında ve bu yaşta Türkiye´nin en iyi sporcularından biri. Başarı grafiğini en iyi yükselten sporculardan biri olmayı başardı. İnşallah bu gayretle, bu azimle ve bu istekle daha çok başarılara imza atacağız. Türkiye´de büyük başarılara imza atacağına ve adını Türk yüzme tarihine yazdıracağına inanıyorum." (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alınan madalyalardan detaylar

-Yüzme sporcusu Ömer Şaydak´ın konuşması

-Antrenmandan detaylar

-Yüzme antrenörü Murat Şaydak´ın konuşması

-Koşu ve kara çalışmalarından detaylar

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-08 10:53:08



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