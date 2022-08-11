Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlu Nejdet Kaynak'ı (13) kurtarmak için suya atlayan Abdulkadir Kaynak (45), boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Nejdet Kaynak´ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Arsuz-İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü. Durumu fark eden Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-11 15:11:59



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