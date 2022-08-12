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Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı

DHA

Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı


KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi´nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 06 GT 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
2022-08-12 01:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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