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Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Barış Güngör oldu

DHA

Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Barış Güngör oldu


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Hatay'da 13 siklette düzenlenen 21´inci Geleneksel Yayladağı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlık unvanını Barış Güngör aldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Yayladağı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda 16 ilden 750 sporcu yer aldı. Güreşleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik,  Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Lütfi Kaşıkçı, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Musa Büyük, belediye başkanları, kent protokolü, güreş ağaları Kamil Ergüder ve Ali Karataş ile çok sayıda vatandaş izledi.
120 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI
Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, bin yılı aşkın süredir yapıldığı bilinen Aba Güreşlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, şampiyonada toplamda 120 bin lira ödül verildiğini kaydetti.
ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
Müsabakalar sonucunda 30 kiloda Mustafa Güven, 35 kiloda Mehmet İlmi, 40 kiloda Ömer Ergül, 45 kiloda Efe Ramazan Karataş, 50 kiloda Salih Saraç, 55 kiloda Halil Gökdeniz, 60 kiloda Ferhat Kılıç, 65 kiloda Mustafa Malgaç, 70 kiloda Fatih Önalan, 75 kiloda Muhammed Hüseyin, 80 kiloda Hasan Kaya, 90 kiloda Salih Özdal, ağır sıklette ise Barış Güngör dereceye girdi. Sporculara ödüllerini, Vali Doğan takdim etti. Şampiyonada başpehlivanlık unvanını ise Barış Güngör aldı.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Yayladağı İzzet NAZLI
2022-08-14 19:24:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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