Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'nın Antakya ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, aramada 22,7 kilogram sıvı metamfetamin, metamfetamin yapımında kullanılan aseton, elektrikli ocak, anestezik ilaç şişesi ile cam ve plastik kaplar ele geçirdi. Olay ile ilgili E.D. , D.D., E.B ve H.A. yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-15 14:40:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.