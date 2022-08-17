Tescillenen Hatay kömbesinde hedef, dünya pazarı



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)GASTRONOMİ kenti Hatay´da bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikramlık olarak sunulan kömbe, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) tarafından coğrafi işareti alınarak tescillendi. HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, Hatay kömbesini dünya pazarına tanıtarak ihracat yapmayı planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESO) tarafından 'gastronomi kenti' seçilen Hatay´ın kömbesi, HESOB tarafından coğrafi işareti alarak tescillendi. Yöreye has kurabiye çeşidi olan kömbe ile beraber kentte, tescil edilen ürünlerin sayısı 19´a yükseldi. Kentte bayramlarda ve özel günlerde ikram edilen yöresel lezzet kömbe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

'AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ'

Kömbenin yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretildiğine dikkat çeken HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, "Amacımız, Hatay kömbesinin Türkiye´de ve Avrupa´da tanıtımına katkı sunarak, esnafımıza ekonomik yönden katkı sağlamaktır. Bu anlamda, bu ürünümüzün ihracatını ön plana çıkarmak istiyoruz. Hatay´da nasıl ki ayakkabı, mobilya öndeyse Hatay kömbemizi de tanıtmak ve dünya pazarında satışını sağlamak için çalışmalar yapacağız. Yerli ve yabancı turistler Hatay´a geldiğinde, mutlaka uğradığı yerlerden biri de kömbeci esnaflarımızdır. Biz bunun Avrupa Birliği tescili için başvurusunu yapacağız" dedi.

GÜNLÜK 7-8 TON KÖMBE ÜRETİLİYOR

Antakya Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Ganim Kıt ise kömbenin coğrafi işaret alarak tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiği getirerek, "Kömbenin içerisinde 7 çeşit baharat bulunmaktadır. Bunlar, mahlep, muskat, karanfil, yenibahar, damla sakızı, zencefil ve tarçındır. Pudra şekeri ve un ile harmanlandıktan sonra özel tahta kalıplarla şekillendirilip taş fırında pişiriliyor. Hatay´da günlük olarak 7-8 ton üretim yapılmaktadır ve il genelinde taze, günlük satışlarımız oluyor. Ayrıca bu kömbe, bayatlamayan bir kurabiye çeşidi olarak bilinmektedir. Tescille beraber, daha fazla üretim ve satış bekliyoruz. Bu tescilin ekonomiye büyük katkısı olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kömbe ustası Şahap Fansa da coğrafi işaretin, satışları artırmasını beklediklerini kaydetti. Fansa, Hatay´da kömbenin vazgeçilmezler arasında olduğunu söyleyerek, kömbe üretimi ve ticareti yapan esnafın hibe ve kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-17 10:38:52



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