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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 3´üncü haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor´u kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kazanmak için planlar yaptığımız ve kazanmak için çalıştığımız bir maça aslında iyi de motive olduk. Fakat her iki yarının başında yediğimiz goller... Futbolda bunlar var mı, var. Evet, bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz ilk golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık. Eşitliği de yakaladık. Yine şanssız bir gol yedik. İyi bir rakip. Geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış ve üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabii ki bu kadar bireysel hatalar olmamalı. Evet, yine söylüyorum futbolun içerisinde var. İstatistiklere baktığımız zaman 72'ye 28 gibi bir topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil. Biz şundan mutluyuz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de daha çok zaman ayırıp çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun üzerine koymamız gerekiyor. Bunun zamana ihtiyacı olduğu bir oyun olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Bence keyifli, zevkli bir oyun oldu. Ama bu her zaman böyle olmaz. Bu kadar üstün oynadığınız bir maçta sonuçlandırmayı da yapmanız lazım. Biraz da şanssızlık, beceriksizlik mi diyelim? Bireysel hatalara yapacak bir şey yok."
BULUT: İYİ OYNAMADIĞIMIZ BİR MAÇTAN 3 PUAN ALDIK
Atakaş Hatayspor´a karşı iyi oynayamadıklarını fakat kazanmayı bildiklerini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Aslında maça ilk 10-15 dakika istediğimiz doğrultuda başladık, golü de attık. Ama golü attıktan sonra nedense defansa geçerek topu rakibe bırakarak biraz defansa çekilmiş olduk. Bu istemediğimiz bir durumdu ama futbolcu otomatikman kaleyi korumaya yöneliyor. O yüzden rakibe birkaç pozisyon verdik. 1-1'den sonra toparladık. Yakaladığımız ikinci gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyon Lazar'la birlikte 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik ama o gerçekleşmediğinden dolayı sonlara doğru yediğimiz baskı doğal olarak her maçta olduğu gibi rakipler veya kendiniz kaleyi korumaya yöneliyosunuz. Hücuma çok fazla çıkamıyorsunuz veya birkaç pozisyon bulabiliyorsunuz ama onları da değerlendirmeniz gerekiyor. Geçen hafta da söylemiştim. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha rahat duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık. Mücadeleden dolayı, isteklerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.
Bulut, konuşmasının sonunda Gaziantep ve Mardin´de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cevdet Göç´ün açıklamaları
Erol Bulut´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2022-08-20 22:44:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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