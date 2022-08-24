İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

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Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)HATAY'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin yağış ve sis nedeniyle uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis (50), Bekir Pişkin (45) ve Vedat Kundakçı'nın (51) hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette ölen işçilerin çıkarılması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-08-24 15:06:37



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