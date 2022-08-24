Hisarcıklıoğlu'ndan üretim çağrısı: Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık" dedi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay´a gelen TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Antakya Ticaret Borsası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile kurulacak şirketin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan ürünler nedir diye trende bakın, en çok fiyatı artan ürünler tarım ve hayvancılık ürünleridir. Sakın ha sakın bu işten vazgeçmeyin, önünüz açık. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Az gelirliler, köyden şehre gidiyor. Köyden şehre gittiği zaman insanlar tüketici haline geliyor. Siz ne kadar üretirseniz, alıcısı var haberiniz olsun. Sıkıntılarımız olacak, cennet yok bu dünyada, sıkıntının olmadığı bir iş yok. Kim ne iş yapıyorsa, herkesin bir sıkıntısı var ama güzellikler bu sıkıntıları aşmakla olur."

'PANDEMİ DÖNEMİNİ EN AZ HASARLA ATLATAN İŞ DÜNYASI BİZ OLDUK'

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası´nın yapımı tamamlanan hizmet binası ve Hatay Devleti Müzesi Arşivi, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez açılışını gerçekleştirdi. Ardından 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

"Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk. Burada 365 oda ve borsa başkanım, 20 Mart 2020´den sonra, tüm Türkiye´deki oda ve borsa başkanlarım müthiş çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Eğer bu kadar az hasarla atlattıysak, onların sayesinde. Onlar sahadaki sıkıntıları bize aktardılar, bende telefonla gece geç saatlere kadar kime ulaşmam gerektiyse ulaşıp çözüm yolları aradık. Bir ve beraber olarak bu sıkıntıların üstesinden geldik. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, fikrinden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyelim. Bakın görüyorsunuz, bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu yapan toplumlar başarılı oluyorlar, bunu yapamayan toplumlar kaybediyor."

TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu´nun Hatay programına, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Celal Mursaloğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları eşlik etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-24 23:35:25



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