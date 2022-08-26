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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

DHA

Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Kitsiou, Jevtovic (Dk.86 Stankovski), Furkan Soyalp (Dk.46 Abdulkadir Parmak), Maxim, Mirza Cihan (Dk.46 Sagal), Markovic (Dk.46 Pekhart), Joao Figueiredo (Dk.77 Veliu)
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Veysel Sarı, Kudryashov, Bünyamin Balcı (Dk.69 Ghacha), Güray Vural, Fredy, Fernando (Dk.77 Ufuk Akyol), Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk.66 Hakan Özmert), Wright
GOLLER: Dk.28, Dk.54, Dk.73 Joao Figueiredo, Dk.58 Pekhart, Dk.67 Sagal (Gaziantep FK) Dk.30, Dk.40 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Maxim, Djilobodji, Joao Figueiredo (Gaziantep FK) Fernando, Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 4´üncü haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor´u 5-2 mağlup etti.15´inci dakikada gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında, Veysel Sarı´nın uzun pasında Wright'ın kafayla indirdiği topu Fredy ceza yayına doğru aktardı. Kale alanı sağ çaprazına doğru hareketlenen Wright'ın yakın mesafeden vuruşunda, savunma son anda bir müdahaleyle bu topu kaleci Günay Güvenç'e kazandırdı.
28´inci dakikada, Fraport TAV Antalyaspor savunmadan çıkmaya çalışırken kaleci Boffin'in pası kısa düştü. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Gaziantep FK oyuncusu Markovic bekletmeden takım arkadaşı Figueiredo'yu gördü. Penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Figueiredo, sağ ayağının içiyle yakın köşeye sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
30´uncu dakikada gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında, Fredy'nin orta alandan taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazında alan Wright, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle uzak köşeye yerden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
40´ıncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında, Fernando'nun sağ çapraza doğru gönderdiği topu Fredy bekletmeden içeri çevirdi. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Wright, sağ ayağının içiyle uzak köşeye yerden vurdu ve kaleci Günay Güvenç´in kolunun altından topu ağlarla buluşturdu. VAR  incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı: 1-2.
45+2´nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor´un Fernando'yla sol kanattan kullandığı kornerde kale alanı içinde Kitsiou'yla mücadele halindeki Luiz Adriano rakibinden kurtulup kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı ancak hakem, bu pozisyonda Gaziantepli FK´lı futbolcuya faul olduğunu belirterek golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
54´üncü dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ortaya çevrilen topu savunma istediği gibi uzaklaştıramadı. Jevtovic'in ceza alanı içinde kafayla indirdiği topu Kitsiou sağ çapraza bıraktı ve kale alanı önünde topla buluşan Figueiredo, topu ağlarla buluşturdu: 2-2
58´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal'ın ceza alanı çaprazından ortaya yerden sert çevirdiği top savunmadan sekti, kale önünde topu karşılayan Pekhart, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
67´nci dakikada, Fraport TAV Antalyaspor'un duran topta tüm hatlarıyla yüklendiği anda kendi yarı alanında topu kapan Gaziantep FK oyuncusu Sagal bomboş durumda hızla ceza alanına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda topun dibine giren Sagal, kaleci Boffin'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 4-2.
73´üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde kaleci Günay Güvenç´in uzun topu sonrası sağ kanattan hareketlenen Figueiredo, Kudryashov'un hatası sonucu önünde bulduğu topla çaprazdan bomboş durumda içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda sağ ayak içiyle yakın köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-2
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2´lik skorla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-08-26 23:09:51

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