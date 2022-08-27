Gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 40 yaralı (2)

3'Ü AĞIR 40 YARALI
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerindeki bariyerlere çarpan otobüsün lastiğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası yapılan araştırmada yaralı sayısı 40 olarak güncellendi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otobüs şoförü Salih K.'nın da hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
'UMUYORUM Kİ CAN KAYBI OLMAYACAKTIR'
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kaza bölgesine gelerek yetkililerden bilgi altı. Başkan Keskin, "Elim bir trafik kazası. Gişelerden geçerken kontrolünü kaybetmiş. 3 kişinin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Umuyorum ki can kaybı olmayacaktır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Mehmet SOYER
2022-08-27 23:03:58
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