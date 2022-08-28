Hatay'daki otobüs kazasında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde, bariyerlere çarpıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 18 kişiden 16'sı, hastaneden taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Salih K. yönetimindeki Hatay-İstanbul seferini yapan 34 JET 88 plakalı otobüs, otoyol gişelerinde lastiğinin patlamasıyla bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3'ü personel 42 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar da ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi gören 18 kişiden 16'sı ise taburcu edildi. Tedavisi devam eden 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazada bazı vatandaşlarımız hafif yaralanmış, yaralananların hepsi hastaneye intikal ettirilmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-28 14:08:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.