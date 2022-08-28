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Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

DHA

Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz


İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/ HATAY, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi. 
Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Vali Vekili Yusuf İzci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise programa telefon ile bağlandı. Mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci, "Tarım zor bir faaliyet. Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş. Bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş dinlemeden üretmeye devam eden, bu yönü itibarıyla de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerime; her vesileyle 'Elleri öpülesi üreticilerimiz' diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz, bunu ziyadesiyle hak ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle pandemi döneminde diğer ülkelerin üreticileri gibi evde oturup, kendi sağlık ve sıhhatlerini düşünmek yerine ülkemiz ve dünya insanlığı için üretmeyi sürdürmüş olan bu üretici kardeşlerimizin asil davranışlarını her zaman takdir ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Gönlüm orada olmayı çok isterdi. Bir Çukurovalı olarak, bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak, bu mutlu günde yanınızda olmayı gerçekten çok arzu ederdim. Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Allah'a şükür, Rabb´ime binlerce kere hamdediyoruz. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.
'STOKLAR 6,1 MİLYON TONA YAKLAŞTI'
Hatay'ın üretim konusunda takdire şayan işler yaptığını söyleyen Bakan Kirişci, "Geçtiğimiz yıl, birinci ve ikinci üründe üretmiş olduğunuz özellikle mısırı kastedecek olursak mısır noktasında bu yıl rekoltemiz çok çok daha yüksek. Bu konuyla ilgili Hatay'ımız, gerçekten örnek bir şehir. Polikültür dediğimiz, bizim üniversitelerde kendi öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız tarımın bütün tarzı, bütün faaliyet kolları bizim Hatay'ımızda hamdolsun var, Çukurova'mızda var. O bereketli ovalardan hamdolsun, adeta ürün fışkırıyor. Bu ürünü de bu aziz millet, bu milletin yine ürettiklerini tüketen, yurt dışındaki bizim ürünlerimizi bekleyen, bizim ihracatımızla bu ürünlere sahip olmaya çalışan çevre var. Hatay'ı, bu manada çok farklı bir yere koyuyorum. Zaten kendi kadim kültürü ve bu kadim kültüründe de tarımsal faaliyetleriyle bizim yanımızda apayrı bir yer tutmuştur. Buğday ve arpayla malumunuz güzel fiyatlar açıklayarak, değerli üreticilerimizin memnuniyetini ve sürdürülebilirlik adına da üretim faaliyetlerinin devamını sağlamaya çalıştık. Aldığım son rakam, arpa ve mısır stokları 6,1 milyon tona yaklaştı" diye konuştu.
'YETERLİLİKTE İYİ NOKTADAYIZ'
Tarım üretimi konusunda ülke olarak büyük başarı elde edildiğini belirten Bakan Kirişci, "Avrupa ülkeleri kuraklıktan ve kıtlıktan söz ederken, hamdolsun kendi ihtiyacımız olan bütün hububatı üretebilme noktasında, kendi kendimize yeterlilik noktasında iyi bir noktadayız. Tabi ki mısırla ilgili olarak da geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mız kabine toplantısı sonrası ton başına 5 bin 700 liralık fiyatı açıklayarak, ülkemiz üreticilerinin alın teri olan bu ürünlerinin karşılığını vermeye çalıştık. Daha iyilerini inşallah önümüzdeki yıllarda, yine sizlere sunmaya devam edeceğiz" dedi. 
Mısır üretimin 2021 yılında, 225 bin dekar alanda, 456 bin ton olarak gerçekleştiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise 2022'de bu alanın 227 bin dekara çıktığını, 534 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından biçerdöverlere binen protokol üyeleri, mısır ekili alanlarda ilk hasadı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK
2022-08-28 15:49:22

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