Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da trafo patlaması sonucu tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası ekili arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bölgede bazı ağaçlar ve ekili ürünler zarar gördü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-30 01:53:35



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