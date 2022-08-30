Hatay´da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Defne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı yapılarak satışa sunulduğu bilgisini aldı. Ekiplerin eve yaptığı operasyonda; jelikan bidonlar içinde 12 bin 500 litre ve damacanalarda 850 litre sahte içki olmak üzere toplam 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca ev çevresindeki aramalarda damıtma ünitesi, 4 kazan, 20 damacana ile 57 jelikan ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-08-30 16:07:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.