Hatay´da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Defne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı yapılarak satışa sunulduğu bilgisini aldı. Ekiplerin eve yaptığı operasyonda; jelikan bidonlar içinde 12 bin 500 litre ve damacanalarda 850 litre sahte içki olmak üzere toplam 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca ev çevresindeki aramalarda damıtma ünitesi, 4 kazan, 20 damacana ile 57 jelikan ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-08-30 16:07:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.