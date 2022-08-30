İskenderunspor Teknik Direktörü Yenihayat: Her geçen gün daha iyi olacağız



Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat, takımda eksikliklerin birkaç haftaya giderileceğini söyledi.

Hafta sonu kendi evinde Balıkesirspor'u tek golle yenerek 3 puan almanın sevincini yaşayan İskenderunspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat, yaptığı basın toplantısında oyuncuların birkaç hafta içerisinde birbiriyle daha uyumlu olacağını söyledi. 2'nci Lig'deki bütün takımlar zor olduğunu aktaran teknik adam, "Onun için biz de en iyiyi yapma peşindeyiz. Güncellediğimiz kadromuz birkaç hafta içerisinde daha iyi kendini toplayacak. Önemli olan bu süreyi kayıpsız kapatmak" dedi.

"PAZAR DEPLASMANINDAN ÜÇ PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Pazarspor maçından üç puanla dönmek istediklerini belirten Yenihayat, "İlk maçımızda gördüğümüz eksiklikleri bu süreçte gidermeye çalışıyoruz. Biz son dakikalarda attığımız gol ile üç puanı aldık. Pazarspor da deplasmanda son dakikada yediği gol ile üç puan bıraktı. Biz de ikinci maçımızdan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-08-30 22:26:08



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