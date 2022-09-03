Hatay´da Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 11'inci Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, yarın Hatay'da başlayacak.

Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İran ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeden 150 sporcu katılacak. 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-03 16:14:33



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