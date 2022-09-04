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Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

DHA

Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdağ
HATAYSPOR: Erce Kardeşler Falette, Burak Yılmaz, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Vranjes), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 84 Musa Çağıran), Boudjemaa (Dk. 80 Aabid), Varga (Dk. 66 Saint-Louis), Lobjanidze, El Kaabi
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Svensson, Stambouli (Dk. 46 Gökhan İnler), Ndiaye, Belhanda (Dk. 82 Berk Yıldız), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 64 Dzyuba)
GOLLER: Dk. 21 Onur Ergün (Hatayspor) Dk. 90+9 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: El Kaabi, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Erce Kardeşler, Abdullah Yiğiter (Hatayspor) Onyekuru, Ertaç Özbir (Adana Demirspor)   Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 21'inci dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Onur Ergün, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturuyor: 1-0.
37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Falette ortasını yaptı. Varga'nın vuruşunda top direkten döndü.
38'inci dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler topu son anda kornere çeldi.
44'üncü dakikada gelişen Younes Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Erce gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
62'nci dakikada gelişen Lobzhanidze, çektiği şutta top savunmadan döndü. Topu takip eden Onur Ergün'ün ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.
76'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
90+9'uncu dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Gökhan İnler topu ortaladı. Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-04 21:49:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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