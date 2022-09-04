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Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
CEVDET GÖÇ: ÇOK ÜZÜGÜNÜZ, TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Son dakikalarda yedikleri golle karşılaşmadan bir puan almanın hüznünü yaşadıklarını Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, "Elimize kadar gelmiş maçı uzatmaların uzatmasında da yedik. Bu seviyedeki oyuncuların daha soğukkanlı olup sizlerin de bildiği gibi artık orada futbolun gereğini yaparak o maçı bitirmemiz lazımdı. Bunu yapamadık ama daha öncesinde ilk yarı özellikle kaçan gollerimiz var. Son vuruşlarda böyle maçlarda atmosferi yüksek, iki dost şehir, ama sahada rakip iki şehir. Futbol adına çok şey vardı, keyif vardı. Ama söylediğim gibi ama artı orada son dakika son saniye bu seviye daha oyunu tutmalıydık diyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman hakikaten çok keyifli bir oyun. Üstüne oynadığımız bir oyun. Çünkü hafta içerisinde rakibimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için daha farklı hazırlandık. Gerek baskıda, gerek rakibimizin arkaya boşluk bulup uzun top atacağını hep önlemlerimizi aldık ve öyle de oldu. Oyuncu tercihleri de öyle oldu rakibimizin. Bir önceki hafta gibi değil. Oyun planlarımız tuttu ama belirli bir süre artık uzatma oynandığı zaman oyun planı kalmıyor. Bir de hiç beklemediğimiz 2 oyuncu değişikliği oldu. Farklı düşüncelerimiz vardı çünkü oyunu değiştirme gidişatına göre hedeflerimiz farklıydı. Ama Kamil Ahmet'in beklenmedik rahatsızlığı sakatlığı, daha sonrası Onur'un bizi daha farklı tercihlere yönlendirdi. Tabii o da belki bir eksiktir. Planlarımızı bozdu. Olacak bunlar. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık" dedi.
"BUNLAR HİÇ YAKIŞIKSIZ ŞEYLER"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın maç esnasında küfür ve sataşmaları olduğunu ileri süren Göç, "Bizler teknik adamız sizler de bu işin içindesiniz. İtalyan arkadaşımız meslektaşımız, başladığından itibaren hakikaten tercümanımız çünkü bize iletiyor küfürlü konuşmalar, sataşmalar. Orada bir tane de arkadaşımız sportif direktör mü bilemiyorum. Oyuncumuza yumruk atmalar. Yani bunlar hiç yakışıksız şeyler ya. Biz sahada kalacağız. Oyuncu sahada kalacak. Çok üzüldüm ben. Teknik adamsın, İtalya'dan gelmişsin. Sana bir sürü bütçe ayrılmış. Sen belki de bizim gençlerimize örnek olacaksın. Biz örnek olmalıyız, şartlar ne olursa olsun. Bize küfür de edecekler. Ama biz soğukkanlı kalacağız ki sahadakiler soğukkanlı kalsın. Bundan dolayı çok üzüldüm. Meslektaşım adına üzüldüm" diye konuştu.
MONTELLA: RAKİBİN EN SEVDİĞİ GEÇİŞ OYUNUNA İZİN VERDİK
Maçın ilk yarısında gösterilen mücadelen memnun olmadığını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Teknik anlamda da şunu söylememiz lazım. İlk yarıda gösterdiğimiz futboldan hiç hoşnut değilim açıkçası. Çünkü oyun kurarken 1 ya da 2 tane futbolcuyla kurmaya çalıştık. Ve bunu biz aslında hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik. Onların aslında en sevdiği geçiş oyununa izin verdik, ilk yarıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Yani her şeye rağmen de ilk yarı gol yedikten sonra da çok net 2 tane de pozisyon oluşturduk, onları kaçırdık. Ama ikinci yarıyla alakalı da teknik anlamda şunu söyleyebilirim. Devamlılık gösterdik, yani hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik ve yakalamak istediğimiz skoru yakalamaya çalıştık ve sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik çalışmaya. O yüzden bu devamlılığı gösterdiğimiz için bu takım ruhunu gösterdiğimiz için oyuncularımızı tebrik ediyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cevdet Göç´ün açıklamaları
-Vincenzo Montella´nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2022-09-04 22:45:49

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