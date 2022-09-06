Christian Atsu, Hatayspor´da

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-06 20:09:26



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