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Sivil toplum örgütü SPARK´ın desteklediği öğrenciler mezuniyet töreninde bir araya geldi 

DHA

Sivil toplum örgütü SPARK´ın desteklediği öğrenciler mezuniyet töreninde bir araya geldi 


HATAY, (DHA)2015 yılından beri Türkiye´de faaliyet gösteren Hollanda merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen burslarla okuyan Türk ve Suriyeli üniversite öğrencilerinin mezuniyetini, alanında önemli birçok ismin konuk olduğu etkinlikle Hatay'da kutladı. Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile mülteci gençlere iyi eğitim ve istihdam fırsatları sağlamayı amaçlayan SPARK'ın düzenlediği etkinlikte mezun olan öğrenciler, sertifikalarını etkinliğe katılan üniversitelerin rektörlerinden teslim aldı.SPARK Orta Doğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker, "SPARK olarak, Suriye´de savaşın başlangıcından bu yana Orta Doğu bölgesinde 10,000´den fazla öğrencinin yüksek öğrenime erişimine destek olduk. Bu öğrencilerin yüzde 46´sı genç kadınlardan oluşuyor" dedi. Hatay´da düzenlenen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen burslardan faydalanan Türk ve Suriyeli üniversite öğrencilerinin mezuniyet töreni etkinliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, üniversite rektörleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu´ndan Türkiye´deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) Şube Müdürü Laurent Guirkinger ve SPARK Orta Doğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker´ın yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Yurtdışı ile Türkler ve Akbaba Topluluklar Başkanlığı´ndan yetkili isimler öğrencilerle buluştu. 5,029 ÖĞRENCİYE BURS VERDİ Hollanda merkezli bir uluslararası insani yardım kuruluşu olan ve yükseköğrenim, istihdam ve girişimcilik desteği alanlarında uzmanlaşan SPARK, kriz bölgelerindeki gençlere yönelik yardım projeleriyle dikkat çekiyor. SPARK´ın Türkiye´deki çalışmalarını, mezunları istihdam ve staj imkânlarıyla buluşturma ve KOBİ'lere mentorluk desteği sağlama, ek olarak hibe sunma yoluyla büyümelerine yardımcı olmak oluşturuyor. SPARK sadece Türkiye´de, Suriye savaşının başlangıcından bu yana yaklaşık 5,029 öğrenciye yükseköğrenim ve mesleki eğitim bursu verdi.  ORTA DOĞU´DA 10,000´DEN FAZLA ÖĞRENCININ YÜKSEK ÖĞRENIME ERIŞIMINE DESTEK OLDUK Etkinlikte konuşma yapan SPARK Orta Doğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker aşağıdaki açıklamalarda bulundu:  "SPARK olarak, Suriye´de savaşın başlangıcından bu yana Orta Doğu bölgesinde 10,000´den fazla öğrencinin yüksek öğrenime erişimine destek olduk. Bu öğrencilerin yüzde 46´sı genç kadınlardan oluşuyor. Yüksek öğrenimi mülteci ve ev sahibi halkın kalkınması için bir ön gereklilik olarak görüyoruz. Özellikle ekonomik kalkınmaya açılan bu yolun kadınları da kapsaması gerekli. Kadın öğrencilerin ve girişimcilerin ihtiyaçlarına öncelik veriyor, hizmetlerimize kadınların katılımını önemsiyoruz. Mezun öğrencilerimizin iş hayatına atılıp başarılı girişimciler olarak topluluklarına destek olduklarını görmek bize mutluluk veriyor. Gençlerin iyi nitelikli işler bulabilmeleri için önü açık olan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerinde istihdama geçiş ve girişimcilik destekleri sunuyoruz." "ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK" Etkinlikle ilgili duygularını ve yürütülen çalışmalarla ilgili detayları aktaran SPARK Türkiye Ülke müdürü Halil Can Emre ise "Yüksek öğrenim alanındaki çalışmalarımızın ana hedefi savaştan kaçan Suriyelilerin akademik ve mesleki niteliklerini geliştirerek kendilerini geçindirecek ve topluluklarına destek olmalarını sağlayacak geçim kaynaklarına ulaşmalarını sağlamak. Suriyeli gençlerin üniversiteye gitmelerinin, oradaki Türk öğrenciler ile karşılaşmalarını artırıcı ve dolayısıyla iki topluluk arasında pozitif uyum ilişkilerinin gelişmesine yol açtığını görüyoruz. Sosyal uyum alanındaki çalışmalarımız sonucunda, ilerde nitelikli çalışan ve hatta girişimci olacak bu öğrenciler arasındaki ilişkilerin toplumun geneline olumlu bir yansıması olacağı inancındayız. Üniversitelerde mültecilerin eğitime sağlıklı bir şekilde dahil edilmeleri için yaptığımız çalışmalar, psikososyal destek ve savaş travması geçiren öğrencilere doğru yaklaşımlar gibi konuları ele alan eğitmenlerin eğitiminin mülteci öğrencilerin eğitim kalitesini yükselttiğini gösteriyor. Buna müteakip üniversitelerde eğitimin niteliğini artırma amacıyla, sınıfta yüz yüze ve online dersleri bir araya getiren harmanlanmış eğitim metodunu yaymaya yönelik çalışmalarımıza pandemi öncesinde başladık. Pandemi sonrasında da ortak proje yürüttüğümüz Gaziantep ve Mersin üniversitelerine teknik altyapı desteği vererek tüm öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yürüttük" ifadelerini kullandı. DHA-Eğitim Türkiye-Hatay
2022-09-08 09:49:30

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