Hatayspor Teknik Direktörü Özbalta: Kora kor, çata çat bir müsabaka olacağını düşünüyorum



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Konyaspor takımına karşı üstünlük sağlama hedefimiz var. Kora kor, çata çat bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İki tane denk takımın müsabakasının olacağı inancındayım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak Hatayspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Hatay ekibinde, Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımının dört haftadır bir kimlik gösterdiğini ve iyi oyun oynadığını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bizim oynatmayı çalıştığımız güçlü bir oyun var, büyük bir oyun var ama bu oyunu oynayabilmek için oyuncuların beraber hareket edebilmesi lazım. Aramıza yeni oyuncular katıldı, onların uzun zaman birlikte zaman geçirebilmeleri lazım. Bizim geçen seneden kalan belli bir iskelet kadro var onun üzerine bazı takviyeler yapılıyor, hatta geçen günde iki oyuncumuz geldi. Bu anlamda biraz daha sabra ihtiyacımız var. 4 müsabaka ve son oynadığımız Adana Demirspor müsabakası oyunun oturmaya yönelik pozitif anlamda, bunun yanında fiziksel ve mücadele kısmını da ekleyerek iyi bir oyun çıkardık. Konyaspor maçına da, iyi hazırlanıyor sporcularım. Konyaspor takımı, iki yıldır beraber oynayan arkadaşlardan, sporculardan kurulu bir ekip. Biz oraya kazanma amaçlı gidiyoruz, doğru bir oyun oynamak istiyoruz. Hem savunmada hem ikinci bölgede hem rakibin birinci bölgesinde, hem de kazandığımız toplarla, hızlı hücumlarla defans arkasına yapacağımız koşularla Konyaspor takımına karşı üstünlük sağlama hedefimiz var. Kora kor, çata çat bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İki tane denk takımın müsabakasının olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin sezon başı kamp dönemi geçirmediğini bunun için takıma dönüşlerinin geç olacağını söyleyen Özbalta, milli takım arasında onları hazır hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Mehdi Boudjemaa ise rakibi iyi analiz ettiklerini ve antrenmanları aralıksız sürdürdüklerini belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta´nın açıklamaları

-Takım oyuncusu Mehdi Boudjemaa´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-08 19:48:04



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