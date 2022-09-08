Kevin Soni, Hatayspor´da

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen forvet oyuncusu Kevin Soni´yi 1 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni´yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni´ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Kevin Soni yarın Hatay´a gelecek ve çalışmalara başlayacak" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-08 23:01:29



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