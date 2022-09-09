Hatayspor, Kerim Alıcı´yı transfer etti

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kerim Alıcı'ya hoş geldin diyor, armamız altından sonsuz başarılar diliyoruz. Evine hoş geldin Kerim Alıcı" ifadelerine yer verildi. (DHA)



DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-09 01:22:08



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