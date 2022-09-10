Hatay Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü: 31-26

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 31-26 mağlup etti.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda, baskın oyununu koruyan ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibi MKE Ankaragücü'nü 31-26´lık skorla mağlup etti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-10 20:47:18



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