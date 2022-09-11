Gaziantep FK - Ümraniyespor: 1-1



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Kitsiou (Dk. 70 Ömürcan Artan), Jevtovic (Dk. 85 Stankovski), Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Pekhart), Sagal (Dk. 70 Markovic), Maxim, Figueiredo (Dk. 85 Mirza Cihan)

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir Sackey, Glumac, Lenjani (Dk. 84 Bettaieb), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 84 Mrsic), Avounou (Dk. 76 Del Valle), Gheorghe (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Geraldo (Dk. 62 Onur Ayık), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 59 (P) Maxim (Gaziantep FK) Dk. 90 (P) Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Kitsiou, Djilobodji, Markovic (Gaziantep FK) Sackey, Avounou, Del Valle (HangiKredi Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig´in 6´ncı haftasında Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.3´üncü dakikada gelişen atakta, Gaziantep FK savunmasında Djilobodji´nün kontrol edemediği topu önüne alan Ümraniyesporlu Geraldo, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ama kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

24´üncü dakikada gelişen Ümraniyespor atağında, sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuz Gürbulak ortayı yaptı. Ön direkte Avounou'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

37´nci dakikada Gaziantep FK kalesine etkili gelen Ümraniyespor´da Avounou'nun sol kanattan yerden çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Oğuz Gürbulak sol ayağıyla tek vuruş yaptı, top üst direkten geri geldi.

39´uncu dakikada, rakip kaleye üst üste ataklar geliştiren Ümraniyespor´da ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Geraldo sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Gaziantep FK´nın atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou, rakibi Glumac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve orta hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

59´uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

65´inci dakikada Ümraniyespor´da sol kanattan gelişen atakta Avounou ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Umut Nayir kafayı vurdu, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı.

88´inci dakikada Ümraniyespor´da sol kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık, Marakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. 'VAR' kontrolünün ardından kararda bir değişiklik olmadı.

90´ıncı dakikada Ümraniyespor´da Mrsic´in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu ve skora eşitlik geldi: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1´lik beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-11 22:09:06



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