Gaziantep FK - Ümraniyespor maçının ardından



İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 6´ncı haftasında Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Ümraniyespor Teknik Direktör Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

BULUT: MAÇ 1-0 BİTMİŞ OLSAYDI, HAK ETMEDİĞİMİZ BİR 3 PUAN ALMIŞ OLACAKTIK

Maçtan bir puanla ayrıldıklarını fakat üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün maalesef televizyon ekran başında bizi izleyenlere statta olan taraftarlarımıza gerçekten eziyet çektirdik oynadığımız futbolla. O yüzden ilk başta onlardan özür dilemek istiyorum. Çünkü sahada yapmak istediklerimizin hiçbirisini uygulayamadık. Zaten maç 1-0 bitmiş olsaydı hak etmediğimiz bir 3 puan almış olacaktık. O yüzden rakibin de attığı penaltıyla puanları paylaştık. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Dediğim gibi maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bazen böyle maçlar oluyor. Bu da onlardan biriydi, çabuk unutmamız lazım. Çünkü önümüzdeki hafta zor bir deplasman maçımız var. Trabzon'a gideceğiz. O yüzden çabuk toparlamamız lazım. Dediğim gibi iyi oynamadığımız bir maç ama 1 puan aldık. Onunla sevinmemiz lazım" dedi.

UÇAR: SAHADA OYNANAN OYUNUN KARŞILIĞI BENCE 1 PUAN DEĞİLDİ

Oyuncularını sahada gösterdiklerini mücadeleden dolayı tebrik ettiğini söyleyen Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen hafta itibarıyla aslında lider konumda olan Gaziantep deplasmanında gelinen oynanan bir maç. Elde edilen 1 puan. Normal şartlarda 1 puanlı gelen Ümraniye takım Teknik direktörü olarak benim burada mutlu olmam lazım ama mutlu muyum maalesef değilim açık ve net söyleyeyim. Çünkü bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum oyuncuların. Genel olarak maçı kısaca özetlersek ilk yarı itibariyle tamamen istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun oynadık. İkinci yarıda onlar bir değişiklik yaptı, hafif dengeler gibi oldular ama oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. Ta ki 60´ıncı dakikada verilen bir penaltı bizi biraz dengemizi bozdu. Açık ve net söyleyeyim. Sonrasında tekrar yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızı biraz da kenardan itmemizle beraber tekrar oyuna ağırlık koyduğumuz bir oyun. Ofansif anlamda aldığımız riskler ve karşılığında 87´nci dakikada penaltıyla bulduğumuz tam net karşılığı olmasa da 1-1 biten bir müsabaka. En başta oyuncularımı ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Gaziantep takımına da bundan sonraki maçlarda Erol hoca ve ekibine başarılar diliyorum."

"OYUNCULARIMIN OYUN OLARAK KARŞILIĞINI ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sahada iyi oynadıklarını fakat oynadıkları maçlardan istedikleri puanları alamadıklarını belirten Uçar, "6 hafta bitti, 6 hafta sonunda biz 6 maç yaptık. Oyun olarak 6 haftada Trabzon maçının belki son 5-10 dakikası hariç oyun olarak kaybetmeyen bir Ümraniye takımı ama karşılığında şu anda maalesef 2 puanımız var. Beni üzen, şu anda biraz da açıkçası gergin olmamı sağlayan şey bu. Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum. Ama bundan sonraki süreçle alakalı şunu net söyleyebilirim ki bundan sonraki maçlarda da sahaya tamamen oyun anlamında karakter koyan, iyi futbol seyrettirmeye çalışan, istediği oyunları oynamaya çalışan bir Ümraniye takımı izlettirmek bundan sonraki ekibimle beraber oyuncularımla beraber amacım olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut´un açıklamaları

Recep Uçar´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK

2022-09-11 23:16:32



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