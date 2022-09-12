Hatay´da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakyaİskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-12 00:20:18
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