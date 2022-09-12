Hatay'da öldürülen av koruma memuru toprağa verildi



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürülen Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'in (43) cenazesi, toprağa verildi.

Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nden Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'ya, dün saat 09.30 sıralarında kimliği belirsiz kaçak avcılar tüfekle ateş açtı. Göğsünden vurulan Koşar, hayatını kaybetti, mesai arkadaşı ise sol bacağından yaralandı.

Evli ve 4 çocuk babası Koşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kisecik Mahallesi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, kurum müdürleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Koşar'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Koşar'ı öldüren şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mehmet Atıcı'nın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-12 11:43:57



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