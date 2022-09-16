Hatayspor - Kayserispor maçının ardından



İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Kayserispor´a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık. Tabi birinci dakikada penaltı verilen, penaltı. Bunlar futbolun içerisinde var. Üzerinden tekrar gelmemiz gerekiyordu. Geldik, toparlandık, oyun üstünlüğüne devam ettik, devam ettik ama kırılma anı derseniz hani Ayoub'un kaçırdığı pozisyon var. Belki o gol olsa 1-1 gireceğimiz maça tam tersi ikinci golü yiyerek devreye giriyoruz. Çok demoralize olduk. Üzüldük, hiç beklemediğimiz bir pozisyon. Devre arasında yaptığımız değişikliklerin hemen akabinde 3 tane oyuncuyla tekrar devam ettik. Gene bir üstünlük kurduk. Pozisyonlar var, kaçan pozisyonlarımız var. Rakip haklı olarak kontra atağa döndü. Onu da tahmin ediyorduk ama gol pozisyonunda kaçan gole mi üzülelim? Yeni gelen arkadaşımız Kevin Soni ile pozisyona girdik derken pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde hiç beklemediğimiz şekilde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldık. Ondan sonra zaten artık rakibin kontra atak oynuyor, riskler alıyorsun. Sonrası orada ben de oyun bende bitti diye düşünüyorum. Kolay değil çevirmek, eksik enerjiniz düşüyor, 3 ve 4 oldu. Hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler gülerdik, söyleyene gülerdik. Ama hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. Belki klasik olacak ama hakikaten özür diliyoruz. Çok üzgünüz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ALACAĞIMIZ KARAR DEĞİL"

Maç esnasında taraftarın `istifa´ çağrısı ile ilgili de açıklama yapan Göç, "Geldiğimiz günden bu yana gerek personelimiz, masörümüz, tesis çalışanlarımız, inanılmaz bir çaba içindeler. Teknik heyet olarak elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Yönetim de arkamızda duruyor. İstifa konusu bizim alacağımız karar değil. Milli maç arası var. Oturulur konuşulur. İyi insanlar, yöneticilerimizin alacağı karar. Getirirken onlar getirdi. Onların alacağı karardır. Futbolda her şey var. Nasıl getirirken getirdilerse futbolda ayrılıklar da var. Bunun medeni ölçülerde olmasında fayda var. Biz onlardan da özür diliyoruz. Gerçekten iyi insanlar" dedi.

ATAN: PSİKOLOJİK DURUMUN DA FARKINDAYDIK

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabi psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru çevrilebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama daha iyisini oynayabilirdik ilk yarı. Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. Biraz durdurduk önce ikinci yarı. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç´ün açıklamaları

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK

2022-09-16 23:15:05



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