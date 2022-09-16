Hatayspor - Kayserispor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Kayserispor maçının ardından

DHA

Hatayspor - Kayserispor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Kayserispor´a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık. Tabi birinci dakikada penaltı verilen, penaltı. Bunlar futbolun içerisinde var. Üzerinden tekrar gelmemiz gerekiyordu. Geldik, toparlandık, oyun üstünlüğüne devam ettik, devam ettik ama kırılma anı derseniz hani Ayoub'un kaçırdığı pozisyon var. Belki o gol olsa 1-1 gireceğimiz maça tam tersi ikinci golü yiyerek devreye giriyoruz. Çok demoralize olduk. Üzüldük, hiç beklemediğimiz bir pozisyon. Devre arasında yaptığımız değişikliklerin hemen akabinde 3 tane oyuncuyla tekrar devam ettik. Gene bir üstünlük kurduk. Pozisyonlar var, kaçan pozisyonlarımız var. Rakip haklı olarak kontra atağa döndü. Onu da tahmin ediyorduk ama gol pozisyonunda kaçan gole mi üzülelim? Yeni gelen arkadaşımız Kevin Soni ile pozisyona girdik derken pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde hiç beklemediğimiz şekilde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldık. Ondan sonra zaten artık rakibin kontra atak oynuyor, riskler alıyorsun. Sonrası orada ben de oyun bende bitti diye düşünüyorum. Kolay değil çevirmek, eksik enerjiniz düşüyor, 3 ve 4 oldu. Hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler gülerdik, söyleyene gülerdik. Ama hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. Belki klasik olacak ama hakikaten özür diliyoruz. Çok üzgünüz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
"BİZİM ALACAĞIMIZ KARAR DEĞİL"
Maç esnasında taraftarın `istifa´ çağrısı ile ilgili de açıklama yapan Göç, "Geldiğimiz günden bu yana gerek personelimiz, masörümüz, tesis çalışanlarımız, inanılmaz bir çaba içindeler. Teknik heyet olarak elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Yönetim de arkamızda duruyor. İstifa konusu bizim alacağımız karar değil. Milli maç arası var. Oturulur konuşulur. İyi insanlar, yöneticilerimizin alacağı karar. Getirirken onlar getirdi. Onların alacağı karardır. Futbolda her şey var. Nasıl getirirken getirdilerse futbolda ayrılıklar da var. Bunun medeni ölçülerde olmasında fayda var. Biz onlardan da özür diliyoruz. Gerçekten iyi insanlar" dedi.
ATAN: PSİKOLOJİK DURUMUN DA FARKINDAYDIK
Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabi psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru çevrilebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama daha iyisini oynayabilirdik ilk yarı. Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. Biraz durdurduk önce ikinci yarı. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç´ün açıklamaları
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan´ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2022-09-16 23:15:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Hatayspor-Kayserispor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçının ...
Hatayspor - Kayserispor: 0-4
YEREL HABERLER Hatayspor - Kayserispor: 0-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır ...
Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor
YEREL HABERLER Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri ...
Hatay'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın gözü Avrupa kupalarında
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol ...
Hatay'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
YEREL HABERLER Hatay'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
Hatay'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari ...
Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele ...
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
YEREL HABERLER Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular ...
Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret
YEREL HABERLER Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı ...
Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli ...
Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ...
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerini yalanladı
YEREL HABERLER Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu ...
Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kaplamaya başladı
YEREL HABERLER Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kaplamaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.