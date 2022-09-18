Bakan Kirişci: Dekar başına 76 lira olan desteği, 271 liraya yükselttik (2)



'HÜKÜMET OLARAK, DEVLET OLARAK GEREĞİNİ YAPTIK, YAPARIZ'

Hatay´da düzenlenen pamuk hasat törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha sonra beraberindeki heyetle beraber Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin pamuk fiyatları ile ilgili sorusunu cevaplayan Kirişci, "Pamuk bizim için endüstri bitkisidir, adı üzerine beyaz altın. Bizim bu ürünü herhangi bir ürün gibi görme lüksümüz asla söz konusu değil. Oldum olası, başından beri bir hassasiyet sergiliyoruz. Tabi ki Tarım ve Orman Bakanlığı, beyaz altın konusunda son derece duyarlı. Burada da bu hasadı gerçekleştirdiğimiz pamukta, hiçbir üreticimizin emeğinin yerde kalmasına biz asla müsaade etmeyiz. Burada vatandaşlarımızın bildiği ama esas bilmesini istediğimiz çevre var. O çevrelere sizin aracılığınızla seslenmiş olayım. Burada üreticiyi mağdur etmek veya mağdur etmeye yeltenmek çok büyük bir hadsizlik olur. Biz bunun, hükümet olarak, devlet olarak gereğini yaptık, yaparız. Bunu ayçiçeğinde geçtiğimiz günlerde gösterdik, pamukta da buna ilişkin çok rahatlıkla her türlü aksiyonu alabilecek durumdayız. Arz açığı olan bir ürünün, yani ürettiklerimizin ihtiyaçlarımıza yetersiz kaldığı bir ürünün fiyatı nasıl olur da düşürülür, bu akla ziyan bir iş. Eğer burada akli bir problem yoksa o zaman kasti bir problem var. Biz o kasti problemi çıkaranlara asla müsade etmeyiz, bunun gereğini yaparız. Bir iki gün takip edeceğiz, eğer durumlarında bir değişiklik görmezsek alacağımız aksiyonlar zaten belli, onlar bunu iyi kötü tahmin ederler" dedi. BAKAN KİRİŞCİ, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay´da Reyhanlı Barajı Sulama Tüneli´ni gezdi. Bakan Kirişci, Hatay Valiliği ziyaretinden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son dönemde özellikle küresel ısınma nedeniyle gündeme gelen tarım ve tarımdan hareketle gıda konusunun pandemi döneminde zirve yaptığını belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Stratejik ürünü herkesin öğrenmesini istedim. Stratejik ürünü biz şayet bilmez ve bu stratejik ürünün ne olduğunu anlamaz isek o zaman bizim Türkiye'de pek çok yanlışları hataları yapma ihtimalimiz ortaya çıkar. Buğdayı alırsınız unundan ekmek yaparsınız kepeğini de götürür hayvana yedirirsiniz. Birisi insan beslenmesi için elzem olan, diğeri de hayvan beslenmesi için yine vazgeçilmez olan bir ürün olur. İşte bundan dolayı biz buğdaya stratejik ürün diyoruz. Pamuğun lifini alıyoruz tekstil konfeksiyon sektörünün ham maddesi, çiğidini alıyoruz yağını çıkarıyoruz. Geri kalan posasını hayvanlara yediriyoruz. Geride kalan atıkları da biyokütle olarak enerji üretimi olarak kullanıyoruz."

'BU ÜLKE BIRAKIN ÜRETMEYİ, NET İHRACATÇI KONUMUNDA'

Bakan Kirişci, "Bu ülkede üreticinin üretmediğini söyleyecek kadar densizlik, hadsizlik yapan çevreler var. Bu ülke bırakın üretmeyi, net ihracatçı konumunda. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız 21,5 milyar dolara yükselmiş. Kim üretiyor bunu, bu ülkenin alın teri döken, akıl terini de ihmal etmeyen eli öpülesi üreticileri. Allah onlardan razı olsun" dedi.

KAÇAK AVCILARIN ÖLDÜRDÜĞÜ AV KORUMA MEMURUNUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Vahit Kirişci, daha sonra geçen hafta kaçak avcılar tarafından öldürülen Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memuru Mehmet Ali Koşar´ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kirişci, aynı olayda yaralanan Mehmet Atıcı ile de bir araya geldi. (DHA)İzzet NAZLISamim SELÇUK/HATAY, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA)

2022-09-18 21:34:34



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