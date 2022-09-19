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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı

DHA

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine Volkan Demirel'in göreve getirileceğini ifade etti. "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık" diyen Lütfü Savaş, "Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Salı akşamı da işbaşı yapacak Volkan Demirel hoca.Ççarşamba günü de futbolcular dönmüş olacak ve ilk antrenmanlarına başlayacaklar. 1+1 opsiyonlu olarak anlaşmamız var. O'nun kendi içinde şartları var. İnşallah camiamız için ve Türk futbolu için hayırlı olur" dedi.
Volkan Demirel´in Hatayspor´u yakın takip ettiğini belirten Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Bütün maçlarımızı izlemiş. Bütün futbolcularımızın özelliklerini biliyor ve gelecek adına çok umutlu. Volkan hoca yönetici arkadaşlara; 'sayın başkanımız maçlara gelsin, koltuğuna yaslansın rahat bir şekilde maç seyretsin' demiş. Tabii ki bu O'nun ne kadar özgüvenli olduğunu, ne kadar Hatayspor´a çalıştığını ve ne kadar da umutlu olduğunu gösterir. Bu, bizim için sevindirici" diye konuştu.
Lütfü Savaş, maçlarda takımını destekleyen ortalama en az 10-20 bin taraftarı statta görmeyi dilediklerini de sözlerine ekledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Lütfü Savaş´ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-19 12:03:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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