Hatay'da, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan A.H.'nin otomobilinde, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Antakyaİskenderun yolunda otomobili durdurmak istedi. `Dur´ ihtarına uymayan sürücü A.H. ise kaçtı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu durdurulan otomobilde, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü A.H. ise gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-20 10:04:24



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