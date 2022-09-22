Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, ligin 8'inci haftasında gerçekleştirilecek Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi, yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, ligin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde start verdi. Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Volkan Demirel'den detaylar

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-22 20:39:54



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