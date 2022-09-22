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Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda göçük oluştu. Trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde Karıncalı Yaylası'na giden yolda göçük meydana geldi. Şans eseri hiçbir aracının zarar görmediği göçükte, yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yoldan geçen içme suyu şebekesi de hasar gördü. Yolun onarımı ve kesilen içme suyunun bölgeye yeniden verilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2022-09-22 23:14:04



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