Hatayspor´da Kamara ile yollar ayrıldı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mohammed Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-09-26 16:18:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.