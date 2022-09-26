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Hatayspor´da Kamara ile yollar ayrıldı

DHA

Hatayspor´da Kamara ile yollar ayrıldı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mohammed Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-09-26 16:18:57

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